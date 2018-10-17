Nicole Kidman ve Tom Cruise, 'Days of Thunder' filminin setinde tanışmış ve 1990 yılında evlenmişti. 11 yıl süren evliliklerinde bir kız, bir de erkek çocuk evlat edinmişlerdi. 51 yaşındaki Avustralyalı yıldız Kidman, şimdi country şarkıcısı Keith Urban’la evli ve iki kızı var.

Eski ilişkisi hakkında konuşmaktan kaçınan Kidman, “22 yaşında Tom Cruise ile evlenmem konuşmaktan kaçındığım bir konu. Çünkü şimdi büyük aşkım Keith Urban’la evliyim. Bu bana saygısızlık geliyor” dedi.

Yine de Tom Cruise ile evliliği hakkında kısa bir yorum yapan Oscar ödüllü oyuncu, “Çok gençken evlendim ama bu evlilik kesinlikle beni güçlendirmedi, benim için bir koruyucuydu. Aşk için evlendim ama evli olmak çok güçlü bir erkek tarafından benim cinsel tacizlere karşı korunmam anlamına geliyordu” ifadelerini kullandı.

"32, 33 yaşlarıma geldiğimde artık büyümek zorundaydım" diyen Nicole Kidman, 33 yaşındayken Tom Cruise'dan boşandı.

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