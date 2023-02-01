Nicole Scherzinger: Bacaklarımı kapatmak için pantolon giyerdim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nicole Scherzinger: Bacaklarımı kapatmak için pantolon giyerdim

Nicole Scherzinger, gençlik yıllarında bedensel özelliklerinden hiç memnun olmadığını bu yüzden de özellikle bacaklarını kapattığını açıkladı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Nicole Scherzinger: Bacaklarımı kapatmak için pantolon giyerdim - Magazin haberleri

    Nicole Scherzinger, gençlik dönemleriyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. Şarkıcı, o dönemlerde bedensel özelliklerinden hiç memnun olmadığını bu yüzden de özellikle bacaklarını kapattığını söyledi.
  • Nicole Scherzinger: Bacaklarımı kapatmak için pantolon giyerdim - Magazin haberleri

    "VÜCUDUMLA ASLA RAHAT DEĞİLDİM"

    Lorraine adlı programa konuk olan Nicole Scherzinger, elbise dolabından bazı örnekler sergiledi. O giysiler içinde 44 yaşındaki şarkıcının 'Pussycat Doll' ile ünlü olduğu yıllarda giydiği kıyafetler de yer alıyordu. Asılı elbiselerinin arasından bir tane kapüşonlu eşofman üstünü gösteren Nicole Scherzinger, "Bu benim hayatımı değiştirdi" dedi.

    O kıyafeti giydiği dönemin çok hızlı geçtiğini anlatan Nicole Scherzinger, "Vücudumla asla rahat değildim. Ve bacaklarımı kapatmak için her zaman pantolon giyerdim" ifadelerini kullandı. Scherzinger, şimdi ise bu güvensizliklerini geride bıraktığını belirtip kendisine "Tatlım, gayet iyiydin" dediğini sözlerine ekledi.
  • Nicole Scherzinger: Bacaklarımı kapatmak için pantolon giyerdim - Magazin haberleri

    "GECENİN BİR YARISI SOKAĞA ÇIKIP KOŞARDIM"

    Nicole Scherzinger, her ne kadar o dönemlerde vücuduyla ilgili güvensizlikler yaşadığını itiraf etse de sonrasında bu konudaki fikrinin değiştiğini belirtti.
  • Nicole Scherzinger: Bacaklarımı kapatmak için pantolon giyerdim - Magazin haberleri

    Bir tür yeme bozukluğu olan 'Bulimia Nervoza'ya yakalanan ve tedavi gören Nicole Scherzinger, daha önce verdiği bir röportajda, artık bedensel görüntüsünü olduğu gibi kabul ettiğini açıklamıştı.
  • Nicole Scherzinger: Bacaklarımı kapatmak için pantolon giyerdim - Magazin haberleri

    "DAHA ZAYIF OLMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜRDÜM"

    Daha önce Comsopolitan Dergisi'ne röportaj veren Nicole Scherzinger, "Gençlik yıllarımda vücudumun görüntüsüyle ilgili kendime çok eleştirel yaklaşırdım. 14 yaşındayken koşu yapmaya başladım. Gecenin bir yarısında sokağa çıkar ve koşardım. Çünkü daha zayıf olmam gerektiğini düşünürdüm" diyerek o dönemi anlatmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.