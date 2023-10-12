Nicolo Zaniolo: Bu ayrılık hayal kırıklığı yarattı

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"BİR GÜN ÖNCESİNE KADAR KONSOL OYUNUNDA OYNADIĞIM OYUNCULARDI" İlk maçına 19 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde Bernabeu'da Real Madrid'e karşı çıkan Zaniolo o an ki hislerini, "11'de toplandık sonra Di Francesco bana dedi ki "Oynamaya hazır mısın?" Hiç hazır değildim ama "Evet, tabii ki hazırım" dedim. Sonra bana dedi ki, "Orta sahada oynayacaksın. Modric, Bale ve Casemiro'yu marke edeceksin. Isco'ya da dikkat et." Bunlar bir gün öncesine kadar konsol oyununda oynadığım oyunculardı. Stada gittiğimizde herkes Modric'e 'Ballon d'Or' diye bağırıyordu. Neler olduğunu orada fark ettim." diyerek anlattı.

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"ASLA KABUL ETMEZDİM" "Sana Roma'da Totti'nin 10 numaralı forması teklif edildi mi?" sorusuna Nicolo Zaniolo şöyle cevap verdi: "Asla kabul etmezdim. Bu üzerinizde gereksiz bir baskı yaratır. Ki Roma'da çok baskı var. Taraftar sizden çok şey bekliyor. Herkes, o formanın kime ait olduğunu biliyor. O yüzden almayı düşünmedim bile."