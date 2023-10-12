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        Haberler Spor Futbol Nicolo Zaniolo: Bu ayrılık hayal kırıklığı yarattı - Futbol Haberleri

        Nicolo Zaniolo: Bu ayrılık hayal kırıklığı yarattı

        Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, kariyeriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Zaniolo'nun açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 20:29 Güncelleme: 12.10.2023 - 20:29
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        Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, Euro 2024 elemeleri öncesi İtalya Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu.

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        "BU AYRILIK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

        "Futbolda hiç hayal kırıklığına uğradınız mı?" sorusuna Zaniolo, "İsim vermeyeceğim, medya atışmalarından hoşlanmıyorum ama İtalya maceram daha farklı sonuçlanabilirdi. Taraftara, takım arkadaşlarıma, şehre, takıma büyük bir sevgim var ve bu karşılıklı. Bu ayrılık hayal kırıklığı yarattı bende. Böyle karmaşalarda herkesin sorumluluk payı vardır aslında ama geçmiş hakkında konuşmak istemiyorum. Şu anda Premier Lig'deyim ve geleceği düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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        "ÇOK FAZLA AVATAJ VE DEZAVANTAJ VAR"

        Futbol haricinde hayatında farklı şeylere vakit ayırmanın güçlüğünden bahseden yıldız oyuncu, "Yalnızca vakit değil. Saha dışında vücudumuzu da kullanamıyoruz. Mesela motosikleti seviyorsun ama kullanamazsın. Kayak seversin ama yapamazsın. Gündelik hayattan uzaklaşmak zor. Akşam yemeğe çıktığınızda bile istediğinizi yiyemiyorsunuz. Bir diyet programı takip etmek zorundasınız. Bir futbolcunun hayatında çok fazla avantaj ve dezavantaj var. Ama bu benim çocukluk hayalimdi o yüzden şikayet etmiyorum." dedi.

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        "BİR GÜN ÖNCESİNE KADAR KONSOL OYUNUNDA OYNADIĞIM OYUNCULARDI"

        İlk maçına 19 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde Bernabeu'da Real Madrid'e karşı çıkan Zaniolo o an ki hislerini, "11'de toplandık sonra Di Francesco bana dedi ki "Oynamaya hazır mısın?" Hiç hazır değildim ama "Evet, tabii ki hazırım" dedim. Sonra bana dedi ki, "Orta sahada oynayacaksın. Modric, Bale ve Casemiro'yu marke edeceksin. Isco'ya da dikkat et." Bunlar bir gün öncesine kadar konsol oyununda oynadığım oyunculardı. Stada gittiğimizde herkes Modric'e 'Ballon d'Or' diye bağırıyordu. Neler olduğunu orada fark ettim." diyerek anlattı.

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        "ASLA KABUL ETMEZDİM"

        "Sana Roma'da Totti'nin 10 numaralı forması teklif edildi mi?" sorusuna Nicolo Zaniolo şöyle cevap verdi:

        "Asla kabul etmezdim. Bu üzerinizde gereksiz bir baskı yaratır. Ki Roma'da çok baskı var. Taraftar sizden çok şey bekliyor. Herkes, o formanın kime ait olduğunu biliyor. O yüzden almayı düşünmedim bile."

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        "35 yaşında kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusuna genç yıldız, "Milli takımla büyük bir turnuva kazanmak isterim. Avrupa Şampiyonası olabilir ama Dünya Kupası'nı da umuyorum" cevabını verdi.

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