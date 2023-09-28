Nicolo Zaniolo: Galatasaray beni geliştirdi

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"İtalya'da evinize yakın ve sevdiklerinizle birlikte olduğunuzda ayrılmak tabii ki zor oluyor ancak Galatasaray'a transferim bir meydan okumaydı. Türkiye'ye başka bir kültüre, başka bir kıtaya, tamamen başka bir hayata gittim. Hem insani açıdan hem de futbol açısından beni çok geliştirdi diyebilirim Galatasaray için."