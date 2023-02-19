İkili yaptıkları son görüşmede Galatasaray'ın Zaniolo ile yaptığı kontratta yer alan 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini görüşmek için Haziran ayında tekrar bir araya gelme konusunda sözleşirken, Milan'ın yıldız oyuncunun durumunu yakından takip edeceği öğrenildi.