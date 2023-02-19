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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nicolo Zaniolo için transfer iddiası

İtalyan basınında sürpriz bir iddia gündeme geldi. Milan, haziran ayında Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a transfer teklifi yapabilir. İşte detaylar

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  • Nicolo Zaniolo için transfer iddiası - Galatasaray haberleri

    Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun Süper Lig'de ortaya koyacağı performans büyük bir merakla beklenirken, İtalyan basınında sürpriz bir iddia gündeme geldi.
  • Nicolo Zaniolo için transfer iddiası - Galatasaray haberleri

    Calciomercato'da yer alan habere göre; Milan gelecek yaz daha önce de ilgilendiği Zaniolo için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.
  • Nicolo Zaniolo için transfer iddiası - Galatasaray haberleri

    Habere göre Milan'a gitmek için Premier Lig kulüplerinden Bournemouth'u reddeden Zaniolo, Galatasaray'a gelmeden önce İtalya'da transfer dönemi kapanıncaya dek Milan'ı bekledi.
  • Nicolo Zaniolo için transfer iddiası - Galatasaray haberleri

    Milan'ın efsane ismi ve futbol direktörü Paolo Maldini bu nedenle Zaniolo'ya teşekkür ederken, ikili oyuncu Türkiye'ye gelmeden önce bir görüşme daha gerçekleştirdi.
  • Nicolo Zaniolo için transfer iddiası - Galatasaray haberleri

    İkili yaptıkları son görüşmede Galatasaray'ın Zaniolo ile yaptığı kontratta yer alan 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini görüşmek için Haziran ayında tekrar bir araya gelme konusunda sözleşirken, Milan'ın yıldız oyuncunun durumunu yakından takip edeceği öğrenildi.
  • Nicolo Zaniolo için transfer iddiası - Galatasaray haberleri

    İtalyan futbolunun potansiyeli en yüksek oyuncularından biri olarak gösterilen Zaniolo, bu sezon Roma formasıyla 17 maçta şans buldu.

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