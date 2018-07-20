Nieciecza - Bytovia Bytow maçı ne zaman?

Nieciecza ve Bytovia Bytow, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Ev sahibi Nieciecza, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bytovia Bytow, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 258. İddaa'da Nieciecza kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Bytovia Bytow kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nieciecza önceki hafta Bytovia Bytow mücadelesinde 1-0 kazandı.

Bytovia Bytow ise Nieciecza karşılaşmasında 1-0 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ