Nieciecza - Cracovia Krakow maçı istatistikleri

Polonya Kupa Son 16 Turu maçında Nieciecza ile Cracovia Krakow, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:30. Nieciecza son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Cracovia Krakow, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 495 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nieciecza kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Cracovia Krakow sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Nieciecza son hafta oynanan Piast Gliwice maçında 1-1 berabere kaldı.

Cracovia Krakow ise Zaglebie Lubin maçında 2-2 berabere kaldı.

Nieciecza, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Cracovia Krakow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Cracovia Krakow, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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