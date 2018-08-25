Nieciecza - Rakow Czestochowa maçı öncesi rakamlar

Nieciecza ve Rakow Czestochowa, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Nieciecza 5 puanla 17. sırada, Rakow Czestochowa 13 puanla 1. sırada bulunuyor. Nieciecza, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Rakow Czestochowa son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 693 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nieciecza kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Rakow Czestochowa sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Nieciecza son hafta oynanan Katowice maçında 0-0 berabere kaldı.

Rakow Czestochowa ise Slask Wroclaw maçında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Nieciecza, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

Rakow Czestochowa, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rakow Czestochowa 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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