Nieciecza - Sandecja Nowy Sacz maçı öncesi rakamlar

Polonya 1.Lig maçında Nieciecza ile Sandecja Nowy Sacz, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Nieciecza 4 puanla 14. sırada, Sandecja Nowy Sacz 5 puanla 11. sırada bulunuyor. Nieciecza, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sandecja Nowy Sacz, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 172 kodlu maçı oynayanlar; Nieciecza galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Sandecja Nowy Sacz galibiyet oranı 3.10.

Nieciecza son hafta oynanan Piast Gliwice maçında 4-0 yenildi.

Sandecja Nowy Sacz ise Lechia Gdansk karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Nieciecza, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Nieciecza, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Sandecja Nowy Sacz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sandecja Nowy Sacz, 3 gol atarken 4 gol yedi.

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