Nieciecza - Stal Mielec karşılaşma önü

Nieciecza ve Stal Mielec, 28 Ekim 2018 Pazar günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Nieciecza 16 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Stal Mielec 19 puanda ve 11. sırada. Nieciecza son 6 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Stal Mielec son 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İddaa'dan 480 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nieciecza kazanırsa 2.45, beraberlik çıkarsa 2.80, Stal Mielec sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler.

Nieciecza önceki hafta Stal Mielec mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Stal Mielec ise Nieciecza maçında 1-1 berabere kaldı.

Nieciecza, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Nieciecza, kendi sahasında 9 gol attı, 11 gol yedi.

Stal Mielec ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stal Mielec, 9 gol atarken 8 gol yedi.

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