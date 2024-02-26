Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den açıklamalar

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Habertürk'te soruları yanıtladı.

Özdemir'in konuşmasından öne çıkanlar...

"100 YILDIR BOŞ DURAN RUM KİLİSESİNİ KÜTÜPHANE YAPTIK"

Şu anda içinde bulunduğum mekan yaklaşık 19. yüzyılda yapılmış, bir Ermeni kilisesi aslında. Kiliselerimiz vardı şehir merkezinde kale bölgesinde daha sonra yine konuşuruz bu dönüşümler hakkında. Geçen açtığımız bir kütüphanemiz kale kütüphanesi oldu. Şehrimizin en değerli bölgesinde kale bölgesinde 100 yıldır boş duran bir Rum kilisesi terk edilmiş bakıma muhtaç bir yerdi. Korumaya çalışıyorduk. Ama esas korumayı göreve geldikten sonra yaptık.

"BU YAZ ALTYAPI ÇALIŞMASI TAMAMLANACAK"

Eski Niğde'yi ayağa kaldırıp yeni nesle hediye ediyoruz. İlimizde turist sayısı ve konaklama süresi artacak. Yılda 400, 500 bin turisti çekmesini bekliyoruz. "Proje durdu" iddiası doğru değil, sıkıntı yok. Gastronomi evi yaptık, gelecek ay müze açacağız. Esnafın iş yerlerini büyüterek yeniledik. Bu yaz altyapı çalışması tamamlanacak. Niğde'de halk ekmek 3,5 tl. Kreş sayısını artıracağız. Kütüphanelere yoğun ilgi var. 4 kütüphane açtık, rezervasyonla hizmet veriyor. Her mahallede kütüphane olacak. Çay, kahve ikram ediyotuz, çorba da olacak. Kimsesiz yaşlıları ziyaret ediyoruz. Ekiplerimiz bütün ihtiyaçlarını karşılıyor.