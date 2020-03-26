Niğde Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, kent genelinde cadde, sokak ve kaldırımları sabunlu suyla yıkadı. Çalışmalara kentin en işlek Bankalar ve Dr. Sami Yağız caddelerinden başlandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, koronavirüs salgınının küresel bir sorun haline geldiğine dikkati çekti.

Koronavirüse karşı Niğde'de ilk günden itibaren çaba sarf ettiklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasından, toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle önlemlerimizi alıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın özverili çalışmalarını yakından takip ederek yapılan çalışmaların gereğini ilimizde uyguluyoruz. İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımızın bizlere gönderdiği genelgelere uyarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. İnşallah bu süreci de sorunsuz atlatırız."