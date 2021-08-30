Niğde'de Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Şimşek ve Özdemir, vatandaşların ve protokol üyelerinin bayramını kutladı.Törende Jandarma Teğmen Sinan Şat, 30 Ağustos'un önemini içeren konuşma yaptı.Şiirlerin okunmasının ardından Vali Şimşek, Valilik makamında tebrikleri kabul etti, Öğretmenevi bahçesinde resepsiyon verildi.Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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