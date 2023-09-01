Niğde'de 7 milyon 550 bin dolu makaron ele geçirildi
Niğde'de bir TIR ve kamyonette 7 milyon 550 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı
Giriş: 01.09.2023 - 18:18 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:18
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Güney gişelerinde bir TIR ve kamyoneti durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada 7 milyon 550 bin dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.