Niğde'de bir köy karantinaya alındı

AA

Valilik'ten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Yaylayolu köyünde 8 vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Salgının kontrol altına alınması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince köye giriş ve çıkışların yasaklandığı vurgulanan açıklamada, "Köyün 23 Haziran saat 17.00 itibarıyla ikinci bir karara kadar Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına oy birliği ile karar verildi." ifadeleri kullanıldı.