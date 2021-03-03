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Niğde'de elma ihracatını artırmak için rapor hazırlanacak

Niğde Elma Üreticileri Birliğince hazırlanan "Niğde Elması Dünya Pazarında" projesi kapsamında üretici firmaların ihtiyaçlarını belirlemek için toplantı gerçekleştirildi.

Niğde'de elma ihracatını artırmak için rapor hazırlanacak
AA

Birlik Başkanı Atilla Kaplan, bir okulda düzenlenen toplantıda, 2019'da kurdukları birlikte ilk olarak Ahiler Kalkınma Ajansının desteğiyle "Niğde Elması Dünya Pazarında" projesini hazırladıklarını söyledi.

Projenin, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) kapsamında 2 milyon dolar hibe almaya hak kazandığını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl kabul edilen projemizle daha kaliteli üretim yapıp daha iyi şekilde pazarlamak istiyoruz. Bugün de üretici firmaların ihtiyaçlarını belirlemek üzere toplandık. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması gerekeni rapor halinde ortaya koyacağız. Daha sonra yurt içi ve dışı faaliyetlerde bulunacağız. Niğde elmasını en iyi şekilde tanıtacağız ve pazarlayacağız. Projeyi Selçuk Üniversitesi ile yürütüyoruz. Şu an üretimimiz çok ama ihracatımız düşük. Yaklaşık 3 milyon ton üretim yapmamıza rağmen Irak, Suriye, Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Libya, Türkmenistan gibi ülkelere 230 bin civarında ihracatımız var. İhracatı artırmayı hedefliyoruz."

Kaplan, ayrıca ürünleri üreticiden direkt tüketiciye ulaştırmak istediklerini, bu gerçekleştirilebilirse gıda enflasyonunun önlenmesinde büyük başarı sağlanacağını dile getirdi.

Ahiler Kalkınma Ajansı Niğde Ofis Koordinatörü Davut Yeşil de Niğde elması için coğrafi işaret başvurusu yapıldığını ve sonuç beklendiğini ifade etti.

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