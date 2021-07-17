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Niğde'de göçmen alarmı! TIR'dan inip şehre dağıldılar

Suriyelilerden sonra Afgan göçmenler de akın akın Türkiye'ye göç etmeye başladı. Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Afganlar sosyal medyanın da gündemine oturdu. Niğde'de ülkeye kaçak yollarla giren ve otoyol üzerinde duran TIR'dan inip, yerleşim yerlerine dağılan düzensiz göçmenlerden 74'ü yakalandı.

Niğde'de göçmen alarmı! TIR'dan inip şehre dağıldılar

Niğde'de TIR'dan inerek şehre dağılan göçmenlere sosyal medyadan tepki yağdı. Niğde Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre, ekipler, olay yerinde ve çevresinde yaptığı araştırmada 67 YF 123 plakalı TIR'ın 16 MCF 83 plakalı dorsesinden inen kaçak göçmenlerin çevredeki yerleşim yerlerine dağıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda ekipler, TIR şoförü S.G ile 12 Pakistan ve 62 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Niğde Valiliği’nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

Şu ana kadar 74 düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısları bölgeye getiren TIR'ın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.

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