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Haberler Gündem 3. Sayfa Niğde'de kayıp kişinin cansız bedeni 3 gün sonra bulundu -Öne çıkan haberler
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Niğde'de kayıp kişi, 3 gün sonra ölü bulundu

Niğde'de, 19 Ocak'ta yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kişinin boş arazide cansız bedeni bulundu

Niğde'de kayıp kişinin cansız bedeni 3 gün sonra bulundu -Öne çıkan haberler
AA

Niğde'de, hakkında kayıp ihbarında bulunulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlhanlı Mahallesi Niğde-Adana kara yolu üzerindeki boş arazide, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, M.K.'nin (75) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ceset savcılık incelemesinin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınlarının M.K. hakkında 19 Ocak'ta polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

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