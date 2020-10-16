Niğde'de lahana hasadına başlandı

AA

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Kaynarca köyünde katıldığı lahana hasadında gazetecilere yaptığı açıklamada, lahananın kentin önemli üretim kalemlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu sezon yaklaşık 19 bin dekar alanda 130 bin ton rekolte beklediklerini belirten Baş, şöyle konuştu:

"Beyaz lahana üretiminde Türkiye'de ilk sıradayız. Ürünlerimiz ülkenin her yerine gönderiliyor. Lahanada zaman zaman fiyat ve pazarlama noktasında sıkıntı yaşasak da genelde istikrarlı bir seyrimiz var. Lahana Üreticileri Birliğini bundan sonraki süreçte daha aktif hale getirmeyi ve Birliğin daha dinamik bir şekilde çalışmasını istiyoruz. Lahananın depolanmasıyla ilgili eksikliklerimiz var. Bu eksikliği Birlik veya üreticilerimizi destekleyerek çözmek istiyoruz. Bu sayede fiyat ve pazarlama noktasında gücümüz artar."

Lahanada geçen seneye göre verimin arttığını söyleyen Baş, kentte 24 yerleşim yerinde 900 çiftçinin üretim yaptığını bildirdi.

Yaklaşık 100 dönüm alanda lahana yetiştiren Kaynarca Köyü Muhtarı Ferit Başer de bu sene lahananın verim ve kalite yönünden iyi olduğunu ifade etti.

Büyük marketlerin doğrudan tarladan alım yapmasını istediklerini belirten Başer, "Genelde büyük marketler, lahanayı halden alıyor. Türkiye'de lahana üretiminde birinci sıradayız. Yerli tohum kullanıyoruz, yerli üretim yapıyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Ürünlerimizde herhangi bir hormon yok. Lahana tarlada 2-3 liradan satılıyor." dedi.