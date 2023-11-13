Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Niğde'de otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

        Niğde'de otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

        Niğde'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 03:00 Güncelleme: 13.11.2023 - 03:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Niğde'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Niğde Merkez'de meydana geldi. A.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü A.A. ile otomobildeki H.I. ve U.A. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Niğde
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        DSÖ’den Şifa Hastanesi açıklaması
        DSÖ’den Şifa Hastanesi açıklaması
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        İstanbul’da dehşet! 4 ölü 1 yaralı
        İstanbul’da dehşet! 4 ölü 1 yaralı
        Duraklama dönemi!
        Duraklama dönemi!
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        "Sonbahar kışa dönüyor"
        "Sonbahar kışa dönüyor"
        3 puan Muleka'dan!
        3 puan Muleka'dan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        Kimlik nakli!
        Kimlik nakli!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi