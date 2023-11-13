Niğde'de otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Niğde'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Niğde Merkez'de meydana geldi. A.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü A.A. ile otomobildeki H.I. ve U.A. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.