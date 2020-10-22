Niğde'de otomobil lastiği takılan bisiklet ilgi görüyor

AA

Niğde Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Onur Demir, AA muhabirine, sosyal medyada farklı fikirler görünce bisikletine araba lastiği takma düşüncesinin ortaya çıktığını söyledi.

Ağabeyiyle çalışmalara başladığını belirten Demir, "Bisikletime 4 dişli bir otomobil lastiği taktım. Lastik janta uymadığı için spiralle biraz kestik. Bisikletin şasesini biraz genişlettik. Bisiklet ustasına zincir, pedal ve aktarıcı taktırdım. Bisikletin iki arka jantını ek yaparak birleştirdik, lastiği de ortalarına koyarak sıktık." dedi.

Demir, bisikletle gezdiğinde ilginç tepkiler aldığını dile getirerek, "Bazıları beni durdurup 'Fotoğraf çekinelim, çok güzel olmuş' dedi. Çarşıya her çıkmamda birçok insan fotoğraf çektirmek için beni durduruyor. Bazıları sürmek istiyor." diye konuştu.

Bisikleti sürmenin biraz zor ama eğlenceli olduğunu anlatan Demir, aracına motor takmayı düşündüğünü de ifade etti.

Bisikleti süren ve fotoğraf çektiren Eyyüp Polat ise keyifli anlar yaşadığını aktardı.