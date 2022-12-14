TIR ile çarpışan otomobil alev aldı: 1 ölü

Niğde'de otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile R.T. idaresindeki TIR, Ulukışla-Pozantı karayolu Beyağıl köyü yakınlarında çarpıştı. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine, bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü. AA'nın haberine göre; otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Sürücünün cenazesi Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. TIR şoförü R.T. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
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