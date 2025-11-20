Habertürk
        Niğde'de traktörün altında kalan çocuk öldü | Son dakika haberleri

        Niğde'de traktörün altında kalan çocuk öldü

        Niğde'nin merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde kullandığı traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 22:45 Güncelleme: 20.11.2025 - 22:45
        Traktörün altında kalan çocuk öldü
        Niğde'de çok acı bir olay yaşandı. 13 yaşındaki Metehan A., tarla sürerken hareket halindeki traktörden inip tekrar binmeye çalıştığı esnada dengesini kaybedip aracın altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Metehan A, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        #Son dakika haberler
