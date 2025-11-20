Niğde'de traktörün altında kalan çocuk öldü
Niğde'nin merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde kullandığı traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Niğde'de çok acı bir olay yaşandı. 13 yaşındaki Metehan A., tarla sürerken hareket halindeki traktörden inip tekrar binmeye çalıştığı esnada dengesini kaybedip aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Metehan A, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.