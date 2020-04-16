Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan kumbarasındaki parayı bağışlayan Elif'e sürpriz

AA

Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu, geçen pazartesi günü Vefa İletişim hattını arayarak kumbarasındaki 73 lirayı kampanyaya bağışlayan Elif'e sürpriz yaparak, akıllı saat aldı.

Akıllı saati, Cebeloğlu adına Niğde Emniyet Müdür Yardımcısı Recep Tepebaş, İnönü Mahallesi'ndeki evine giderek Elif'e hediye etti.

Emniyet Müdürü Cebeloğlu'na teşekkür eden küçük Elif, "Akıllı saat almak için tekrar para biriktirmeyi düşünüyordum. Ama polis abiler aldı. Onlara çok ama çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Oyuncak almak için biriktirdiği parayı bağışladı

Sivas'ta yaşayan görme engelli çiftin 6 yaşındaki kızı Zeynep Ravza Devecioğlu da kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Görme engelli tarih öğretmeni Selman ile ev kadını Hülya Devecioğlu'nun tek çocukları Zeynep Ravza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istedi.

Zeynep Ravza, oyuncak almak için kumbarasında biriktirdiği 300 lirayı, ebeveynleri aracılığıyla kampanyaya bağışladı.