Müzenin çatısından düşen oluk ustası öldü

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de müze çatısında tadilat yapan oluk ustası Servet Acar (55), dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yukarıkayabaşı Mahallesi'ndeki Niğde Müzesi'nde meydana geldi. Müzenin çatısında tadilat yapan oluk ustası Servet Acar, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Acar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-11-09 16:31:10



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