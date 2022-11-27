Asker eğlencesinde silahlı kutlama: 1´i ağır 2 kişi yaralandı



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de asker kınasında tabanca ile rastgele ateş açılması sonucu 1´i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Merkez Yıldıztepe Beldesindeki düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre asker eğlencesi yapıldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancalarla rastgele ateş açıldı. Seken kurşunlar Ö.T.´nin (56) göğsüne ve M.T.´nin (20) koluna isabet etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Ö.T.´nin durumunun ağır olduğunu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-11-27 00:31:40



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