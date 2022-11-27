Niğde'de asker eğlencesinde rastgele açılan ateşte 1 kişi öldü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de asker eğlencesi sırasında rastgele açılan ateşte Ömer Tuncel (56) hayatını kaybetti, kınası yakılan Mert Tervan (20) yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Yıldıztepe beldesindeki düğün salonu önünde asker eğlencesi yapıldığı sırada, tabancalarla rastgele ateş açıldı. Bu sırada Ömer Tuncel göğsünden, asker kınası yakılan Mert Tervan ise kolundan yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömer Tuncel, hayatını kaybetti. Mert Tervan'ın ise durumunun iyi olduğu bildirildi.
Çalışma başlatan jandarma, kurşunların B.G.'nin tabancasından çıktığını tespit etti. Gözaltına alınan B.G., jandarma komutanlığına götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2022-11-27 11:48:13
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