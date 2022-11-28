Niğde'de bir kişinin öldüğü asker eğlencesinin şüphelisi tutuklandı



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de asker eğlencesi sırasında tabancayla rastgele ateş açıp Ömer Tuncel'in (56) ölümüne, askere gidecek olan kınası yakılan Mert Tervan'ın (20) da yaralanmasına neden olan Bahri Gümüştepe tutuklandı.

Yıldıztepe beldesindeki düğün salonu önünde asker eğlencesi yapıldığı sırada, dün tabancalarla rastgele ateş açıldı. Bu sırada Ömer Tuncel göğsünden, asker kınası yakılan Mert Tervan ise kolundan yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömer Tuncel, hayatını kaybetti. Mert Tervan'ın ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Çalışma başlatan jandarma, kurşunların Bahri Gümüştepe'nin tabancasından çıktığını tespit etti. Jandarma Gümüştepe´yi gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Ömer Tuncel ise belde mezarlığında toprağa verildi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Mert Tervan ise taburcu edildi.

Bahri Gümüştepe, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2022-11-28 12:45:32



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