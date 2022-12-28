Niğde'de lastik bayisinde yangın

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, lastik bayisinin kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Nar Mahallesi'ndeki lastik bayisinin kazan dairesinde, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevleri kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yapıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2022-12-28 11:26:10
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