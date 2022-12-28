Niğde'de lastik bayisinde yangın

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, lastik bayisinin kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Nar Mahallesi'ndeki lastik bayisinin kazan dairesinde, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevleri kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yapıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2022-12-28 11:26:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.