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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Iraklı S.M.A.A. (55) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla Iraklı S.M.A.A.'nın evine baskın yaptı. S.M.A.A. gözaltına alındı, evinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi. S.M.A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-12-31 16:43:21



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