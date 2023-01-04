Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de polisin `dur´ ihtarına uymayıp, ekip otosuna çarparak kaçan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, takip sırasında bir evin duvarına çarptı. Kazada sürücü M.A.A. (15) ile yanındaki T.K. (17) ve Ş.B.D. (15) yaralandı.

Olay, İlhanlı Mahallesi 156 Sokak'ta meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 68 FE 344 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin `Dur´ ihtarına uymayan sürücü, ekip otosuna çarparak, kaçtı, polis de peşine düştü. Takip sırasında otomobil, İlhanlı Mahallesi 11 Sokak'ta bir evin duvarına çarparak durdu. Kazada sürücü M.A.A. (15) ile yanındaki T.K. (17) ve Ş.B.D. (15) yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-01-04 14:51:51



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