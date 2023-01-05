Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

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Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsü kavşağında meydana geldi. H.B. yönetimindeki 51 HO 1027 plakalı özel halk otobüsü, R.B.'nin kullandığı 06 AF 6539 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü ağır 16 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-01-05 20:43:01



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