Oğluyla üniversitenin aynı bölümünde eğitim görüyor



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de besin takviyesi firmasında çalışan Hulusi Kiper (48), Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü´nde oğlu Lutfi Kiper (22) ile eğitim görüyor. Oğluyla aynı sınıfta olan Kiper, "Bahçede oğlumla dolaşıyoruz, birlikte yemek yiyoruz. Üniversiteye adapte olmamda oğlumun faydası oldu" dedi.

Üniversite sınavına giren besin takviyesi firması çalışanı Hulusi Kiper, oğlu Lutfi Kiper ile birlikte Niğde Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü'nü kazandı. Baba-oğul, kayıt yaptırıp okula başladı birlikte üniversiteli oldu. Kiper, okumanın yaşının olmadığını, oğluyla birlikte öğrenim gördüğü için güzel tepkiler aldığını kaydetti. Kiper oğlu ile birlikte eğitim gördüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Üniversite bahçesinde oğlumla beraber dolaşıyoruz, yemeği beraber yiyoruz. Üniversiteye adapte olmamda oğlumun faydası oldu. Tanıdıklarım bu yaşta okunur mu, diyor. Ben de onlara okumanın yaşı yoktur diyorum. Bu bölümü tercih etmemin sebebi ise daha öncesinde ambulans şoförlüğü yapıyordum. Vakalara gittiğimizde, olay yerine gelen gazeteciler çok dikkatimi çekiyordu. Bu bölüme olan ilgim o zamanlarda başlamıştı" dedi.

'GURUR VERİCİ'

Lutfi Kiper ise, "Küçüklüğümden beri babamla arkadaş gibi olduğumuz için aynı üniversitede olmamız konusunda hiç sıkıntı çekmedik. Babamla okumanın hiç eksi bir yönü yok. Tüm çevrem bu olayı şaşkınlıkla karşıladı. Okulda çok ilgi gördük. Bütün hocalarımız ve arkadaşlarımız, babamı azminden ötürü tebrik ettiler. Babamla aynı sınıfta olmak çok gurur verici" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2023-01-11 16:10:49



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