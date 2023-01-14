Otobüs şoförü ile motokuryenin kavgası kamerada



Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de trafikte motokurye ile tartışan halk otobüsü şoförünün kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Niğde Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, "Olayı öğrendiğimiz andan itibaren Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli aksiyon alınmış olup, motor kuryesinin maddi zararı giderilmiş ve otobüs şoförü ile ilgili de uzaklaştırma kararı verilmiştir" denildi.

Olay, Şahinali Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı üzerinde saat:12.00'de meydana geldi. Niğde Belediyesi Özel Halk Otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde otobüs şoförünün camdan küfür ettiği ve otobüsten inerek motosikleti tekmelediği görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada tepki görmesi üzerine Niğde Belediyesi yazılı açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, "Gün içerisinde sosyal medyada bazı basın yayın organları üzerinden, S.S. 51 No'lu Otobüs Kooperatifine bağlı bir Halk Otobüsü şoförünün motor kurye ile tartıştığı anlar kamuoyunun gündemine düşmüştür. Olayı öğrendiğimiz andan itibaren Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli aksiyon alınmış olup, motor kuryesinin maddi zararı giderilmiş ve otobüs şoförü ile ilgili de uzaklaştırma kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-01-14 21:13:41



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