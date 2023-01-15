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Evlat özlemleri son buldu; hem korucuyu aile oldular hem de evlat edindiler

DHA

Evlat özlemleri son buldu; hem korucuyu aile oldular hem de evlat edindiler


Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE'de 3 yıl önce 7 yaşındaki bir kız çocuğuna koruyucu aile olan Hasan Hüseyin (48) ile Zehra Arısoy (45) çifti, ikinci kez yaptıkları başvuruyla 5 aylık başka bir kız çocuğunu evlat edindi. Çocuklara çok düşkün olduğunu belirten Zehra Arısoy, "İyi ki çocuklarımızı ailemize almışız. Hayatımıza can, bize nefes, evimize ışık oldular" dedi.
Yaklaşık 13 yıldır evlat özlemi çeken imam Hasan Hüseyin ve Kur'an-ı Kerim öğreticisi Zehra Arısoy çifti, uzun yıllar uygulanan tedavi yöntemleri olumsuz sonuçlanınca evlat edinmek ve koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. 3 yıl önce 7 yaşındaki R.Y.Y. isimli kız çocuğuna koruyucu aile olan çift, ikinci yaptığı başvuruyla 5 aylık D.R.E. isimli kız çocuğunu evlat edindi.
Koruyucu aile olma sürecini anlatan Hasan Hüseyin Arısoy, ilk başta tereddüt yaşadıklarını ancak daha sonra iyi ki bu kararı verdiklerini söyledi. Arısoy, "Biz önce evlat edinmeye karar vermiştik. Daha sonra bir deneme aşaması yapalım, dedik. 'Acaba alışır mıyız, ısınır mıyız?' diye çekincelerimiz vardı. Evlat edinme sırası beklerken koruyucu aile sırasına da yazıldık. 3 yıl önce koruyucu aile sıramız çıktı, 7 yaşındaki kız çocuğumuza koruyucu aile olduk. Kısa süre sonra da evlat edinme sıramız çıktı, 5 aylık kız çocuğumuzu evlat edindik. Şu anda çocukların ikisiyle de mutluyuz. İsterim herkes böyle bir duyguyu tatsın" dedi.
'BİZE NEFES, EVİMİZE IŞIK OLDULAR'
Zehra Arısoy ise çocuklara çok düşkün olduğunu belirterek, "13 senelik evliyiz. Benim hep hayalimdi. Önce koruyucu aile olmak sonra da evlat edinmekti. Önce büyük kızıma koruyucu aile olduk daha sonra da 5 aylık kızımızı nüfusumuza geçirdik. Ailelerimiz de çocuklarımıza çok düşkün. Çocuklar bizim için çok değerli. İlk annelik mutluluğunu koruyucusu olduğum büyük kızımla yaşadım. Liseden beri hep çocuklara yardım etmek istemiştim. Özellikle Filistin, Irak gibi birçok İslam ülkesindeki çocuklara sahip çıkmak gibi düşüncelerim vardı. İyi ki çocuklarımızı ailemize almışız. Hayatımıza can oldular. Bize nefes, evimize ışık oldular" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2023-01-15 11:00:30

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