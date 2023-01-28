Niğde'de tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, tur midibüsünün devrildiği kazada, 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Nevşehir'e giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 C 4071 plakalı tur midibüsü, yan yatarak devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 27 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2023-01-28 11:59:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.