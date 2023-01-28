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Niğde'de 2 tur midibüsü devrildi, müdahaleye giden itfaiye kaza yaptı: 1 ölü, 47 yaralı (2) - Yeniden

DHA

Niğde'de 2 tur midibüsü devrildi, müdahaleye giden itfaiye kaza yaptı: 1 ölü, 47 yaralı (2) - Yeniden


Ali KADIErkan ALTUNTAŞ/NİĞDE, AKSARAY, (DHA)NİĞDE'de 2 farklı noktada 2 tur minibüsü devrildi. Kazalarda 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Kazalardan birine müdahaleye giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu da 6 itfaiyeci yaralandı.
İlk kaza, saat 10.30 sıralarında, Niğde-Kayseri kara yolu Aktaş köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri'ye giden Cuma Asil yönetimindeki 31 C 4071 plakalı tur midibüsü, yan yatarak devrildi. Kazada Ali Levent Seviner (59) yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 27 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, tedavisinin ardından sürücü Cuma Asil'i gözaltına aldı.
İKİNCİ KAZADA 14 YARALI
NiğdeAksaray Gösterli köyü yakınlarında aynı saatlerde Hüseyin Gürbüz yönetimindeki 34 BMZ 524 plakalı midibüs de bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför ve rehber ile 3'ü Meksika, 3'ü Kolombiya, 2'si Brezilya, 2'si Bolivya, 1'i Uruguay ve 1'i Arjantin uyruklu 12 turist yaralandı. Yararlılardan 2'si Nevşehir'e, 12'si ise Aksaray'daki hastanelere sevk edildi.
İTFAİYE EKİBİ DE KAZA YAPTI
Aksaray yakınlarında meydana gelen kazaya Niğde'ye takviye için Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yağışın etkisini gösterdiği, gizli buzlanmanın olabileceği değerlendirilen yolda, itfaiye aracı, kaza bölgesine yaklaşırken devrildi ve 6 itfaiye personeli yaralandı. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiyecilerin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2023-01-28 14:16:11

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