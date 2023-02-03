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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de Kırkgeçit-6 tünelinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR yan yattı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, TIR´ın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kaza, Niğde-Adana Otoyolu Kırkgeçit-6 tünelinde meydana geldi. Talip Ayaz´ın kontrolünü kaybettiği 34 AR 3584 plakalı TIR, yan yattı. Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle Pozantı istikameti kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

TIR´ın çekici ile kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-02-03 12:30:55



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