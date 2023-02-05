Niğde´de eğitime kar engeli

Ali KADIAdnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de beklenen yoğun kar yaşığı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Niğde Valiliği, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda beklenen yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanma ve diğer olumsuzlukları önlenmek amacıyla, il genelinde resmi/özel kreş, anaokulları, ilkokul, ortaokul, liseler ile mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI Adnan ÇELEBİ
2023-02-05 20:23:35
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