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Hatay'da enkaz altında kalan anne ve 3 çocuğu, Niğde´de toprağa verildi

DHA

Hatay'da enkaz altında kalan anne ve 3 çocuğu, Niğde´de toprağa verildi


Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan Emel (46) ve çocukları Burak İlyas (26), Buket (24) ile Muhammet Altın'ın (12) cenazeleri, Niğde'de toprağa verildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı  Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında cansız bedenlerine ulaşılan Emel Altın ve çocukları Burak İlyas, Buket ile Muhammet Altın'ın cenazeleri, memleketleri Niğde'nin Fesleğen Mahallesi'ne getirildi. Enkazdan yaralı kurtarılan, mobilya işçisi olduğu öğrenilen baba Ramazan Altın'ın (50) ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Emel Altın ve 3 çocuğunun cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2023-02-08 16:58:12

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