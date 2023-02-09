Deprem bölgelerinde hayatını kaybeden 8 kişi Niğde´de toprağa verildi

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de deprem bölgelerinde hayatlarını kaybeden 3'ü çocuk, 8 kişi toprağa verildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Ahmet (25), eşi Sevde Nur (25), çocukları Betül (3) ve 1 aylık Büşra Tosuner, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki göçükte yaşamını yitiren Kamil Genç (48) ile Adıyaman'daki enkazda ölen Alp (32), eşi Sevgi (30) ve 1 yaşındaki çocukları Yusuf Canlı memleketleri Niğde'ye getirildi. Tosuner ailesinin cenazesi Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde, Kamil Genç'in cenazesi Çayırlı köyünde, Canlı ailesinin cenazeleri ise Yaylayolu köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öğretmen olan Tosuner çiftinin, yeni atandığı bildirildi. Kamil Genç'in eşi ve çocuklarını depremden önce İskenderun'dan Niğde'ye yarı yıl tatiline gönderdiği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-02-09 15:26:34



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