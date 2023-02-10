Depremde enkazda kalan polis memuru, eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi

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Ali KADIAdnan ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA)HATAY Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve depremde enkaz altında kalan polis memuru Uğur Çalta (35), eşi Şeyma Çalta (30), çocukları Mehmet Akif (9) ile Defne Sare (5) Çalta, Niğde´de toprağa verildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olan Uğur Çalta ve ailesi için Niğde Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök katıldı. Emniyetteki törenin ardından polis memuru Uğur Çalta, eşi Şeyma Çalta, çocukları Mehmet Akif ile Defne Sare Çalta'nın cenazeleri, götürüldüğü merkeze bağlı Dikilitaş köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-02-10 13:35:24



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