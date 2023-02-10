Adana´da depremde ölen 5 kişilik aile, yan yana toprağa verildi  

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)ADANA'da depremde oturdukları 14 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Demir çifti ve 3 çocukları memleketleri Niğde'de toprağa verildi.
Enkaz altından dün cansız bedenleri çıkartılan Mehmet (45), eşi Hayriye (42), çocukları Ramazan (16), Rüzgar (10) ve Elif Demir'in (6) cenazeleri memleketleri Niğde'nin Çamardı ilçesine götürüldü. Yakınlarının katılımıyla 5 kişilik aile yan yana açılan mezarlarda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2023-02-10 14:49:26
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