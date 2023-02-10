Adana'da enkazda kalan öğretmen çift ve 3 kızı toprağa verildi

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, Adana'da bina enkazında kalan öğretmen çift Tayfun (37) ile Ayşe (37) Aydoğan, çocukları Fatma (10), Feyza (7) ve Sıla'nın (3) cenazeleri, memleketleri Niğde´de toprağa verildi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin vurduğu Adana'da, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki Zeray Apartmanı'nın enkazında kalan öğretmen Tayfun Aydoğan ile meslektaşı olan eşi Ayşe Aydoğan ve çocukları Fatma, Feyza, Sıla Aydoğan hayatını kaybetti. Ailenin cenazeleri, memleketleri Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde getirildi. 5 kişilik aile, köy mezarlığında yan yana açılan mezarlarda toprağa verildi. Aileden geri, 3 çocuğun geçen eğitimöğretim yılı sonunda aldıkları karneleriyle çektirdikleri fotoğraf kaldı. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2023-02-10 15:42:41
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