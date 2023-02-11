Adıyaman'da enkazda kalan 6 kişi, Niğde'de toprağa verildi

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Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)ADIYAMAN'da depremde enkaz altında kalan 2'si çocuk 6 kişinin cenazeleri, memleketleri Niğde'de toprağa verildi.

Adıyaman'da depreme yakalanıp, enkaz altında kalan öğretmen Alpaslan (38), eşi Aslıgül (36), kızı Ecrin (9) ve oğlu Ediz (3) Köker'in cenazeleri, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Emirler köyüne getirildi. Ailenin cenazeleri, kılınan namazların ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sedat Esen'in (54) cenazesi de Ulukışla ilçesinde düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.

Kahramanmaraş'taki Kazancı Otel'in enkazında kalan Hakan Silkin'in (26) cenazesi ise merkeze bağlı Uluağaç köyünde son yolculuğa uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-02-11 17:47:02



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