Depremde ölen 2 uzman çavuş, eşleri ve çocukları Niğde'de toprağa verildi

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Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´taki depremde hayatını kaybeden 2 uzman çavuş, eşleri ve 6 çocuk memleketleri Niğde'de toprağa verildi.

Kahramanmaraş kent merkezindeki Ebrar Sitesi'nin enkazında çıkartılan Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yakup Yaman, eşi Sema, çocukları Yiğit Emre ve Aysima İkra Yaman'nın cenazeleri Niğde'ye getirildi. Yaman ailesi için Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Ardından götürüldükleri merkez Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Hatay'daki depremde yaşamını yitiren Hatay Merkez Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş İsa Yılmaz, eşi Zeliha Gül, çocukları Esat, Muhammed Emin ve Ahmet Asaf Yılmaz'ın cenazeleri de Çiftlik ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-02-13 15:15:35



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