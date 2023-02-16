Hatay'da enkazda kalan polis, eşi ve 3 yaşındaki oğlu toprağa verildi

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Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)HATAY'da, depremde enkaz altında kalan polis memuru Emre (32), öğretmen eşi Yasemin (31) ve oğlu Kerem Kaan (3) Çekli'nin cenazeleri, Niğde´de toprağa verildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Emre Çekli, öğretmen eşi Yasemin Çekli ve oğlu Kerem Kaan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Bölgede aramakurtarma çalışması yapan ekipler, dün ailenin cansız bedenlerine ulaştı. Çekli ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Niğde'ye getirildi. Hasaköy köyünde kılınan cenaze namazlarının ardından Emre, eşi Yasemin ve oğlu Kerem Kaan Çekli toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2023-02-16 15:01:52



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