'Param yok' dedi, ölen eşiyle kendi evlilik yüzüğünü depremzedeler için bağışladı

Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA) -NİĞDE'nin merkeze bağlı Dündarlı beldesinde oturan ve isminin açıklanmasını istemeyen 70 yaşındaki S.A. adlı kadın, "Param yok" diyerek daha önce hayatını kaybeden eşi ve kendisinin evlilik yüzüğünü depremzedelere bağışladı.
Dündarlı beldesinde oturan S.A., Dündarlı Belediyesi'ne gelerek Başkanı Mustafa Kamar'ın makamına çıktı. "Param yok" diyen ve isminin açıklanmasını istemeyen kadın hatıra olarak sakladığı ölen eşi ile parmağındaki yüzüğü çıkartıp Başkan Kamar'a teslim etti. Kadın, "Başkanım param yok. Alın bu yüzükleri satın, depremzedelere gönderin" dedi. Yüzükleri masasına bırakıp giden kadına teşekkür eden Başkan Kamar, "Böyle elleri öpülesi analarımız oldukça bu milleti bu devleti hiçbir kuvvet yıkamaz" dedi.
Öte yandan Dündarlı'da isminin açıklanmasını istemeyen bir çiftçi de sattığı elmaların parası olan 15 bin lirayı depremzedelere bağışlamak üzere Başkan Mustafa Kamar'a teslim etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2023-02-17 12:04:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.