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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem (2)

DHA

Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem (2)


NİĞDE'DE DE HİSSEDİLDİ
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Niğde'de de hissedildi. Depremi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüs yerleşkesi Fadime Ana kız öğrenci yurdunda kalan depremzedeler de hissetti. Kahramanmaraş depreminden sonra geldikleri Niğde'de yurtlara yerleştirilen depremzedeler, binanın sağlanması üzerine kendilerini panikle dışarı attı. Bu sırada yurdun hoparlörlerinden asansörleri kullanmamaları ve sakin olmaları yönünde çağrılar yapıldı. Bir süre yurdun bahçesinde bekleyen depremzedeler daha sonra odalarına döndü. Bir süre yurdun bahçesinde bekleyen depremzedelerden bir kısmı daha sonra odalarına dönerken, bir kısmı da araçlarında beklemeye başladı. (DHA)Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2023-02-19 00:07:02

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