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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enkazdan kendi imkanlarıyla çıkıp, 3 çocuğunu kurtardı

DHA

Enkazdan kendi imkanlarıyla çıkıp, 3 çocuğunu kurtardı


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde oturdukları apartman yıkılan Pınar Bozkurt, kendi imkanlarıyla enkazdan çıkıp, 3 çocuğunu kurtardı. Bozkurt´un eşi ise yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraşlı depremlerin ardından Niğde´ye gelen depremzedelerden 4 bin 500´ü buradaki KYK yurtlarına yerleştirildi. Burada barınma, yemek, psikolojik destek ve ücretsiz sosyal market imkanı gibi tüm ihtiyaçları karşılanan depremzedelerin çocukları için de oyun odaları oluşturuldu. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden gelip, yurda yerleşen Pınar Bozkurt, apartmanlarının yıkıldığını ve enkazdan 3 çocuğuyla kurtulduğunu, eşinin ise yaşamını yitirdiğini söyledi. Bozkurt, "Allah razı olsun, bize sahip çıktılar. Sıcak yatak verdiler, karnımızı doyurdular. Evlatlarımla bu korkuyu atlatmamıza yardımcı oldular. Sağ olsunlar. Allah razı olsun kendilerinden. Rabbim kimseye yaşatmasın. Her konuda bize yardımcı oldular. Çocukla çocuk, büyükle büyük oldular. Enkazda bir saate yakın kaldık. Ben kendi çabamla çıktım. 3 çocuğumun üstlerine kapanmıştım, onları da çıkardım. Eşimin üzerine de duvar düşmüştü. Kaldırdım ama iç kanamadan hastanede vefat etti. Yardım diledi benden ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu" dedi.
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana yurtlarda yaklaşık 4 bin 500 kişiyi misafir ettiklerini belirtti. 2 bin 776 depremzedenin konaklamasını sürdürdüğünü söyleyen Ötgünlü, kente gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlamaya çalıştıklarını vurguladı. İlker Ötgünlü, "Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu kıyafet, gözlük ve protez gibi malzemeleri karşılandı. Yurtlarda, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın desteğiyle tuhafiye oluşturduk. Temel ihtiyaçları konusunda destek oluyoruz. Afetzedelerimize, sabah, öğle, akşam yemeği sıcak bir şekilde ikram ediliyor. Elimizden geldiği kadar onlara en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz" dedi.
ÇOCUKLARA OYUN ODASI
KYK yurtlarında çocuklara oyun odası oluşturulduğunu ifade eden Ötgünlü,"Doktorlarımızın bulunduğu sağlık odalarımız var. Herhangi bir sağlık sorununa anında müdahale ediliyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir ihtiyaç durumunda kullanabilecekleri çamaşırhanelerimiz var. Her vatandaş çamaşırlarını getirip makinesine atarak kendisi yıkıyor ve kurutuyor. İnşallah elimizden geldiği kadar onları memnun edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2023-02-23 14:18:54

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